Мособлводоканал провел еще 24 восстановления объектов в ДНР за неделю

Мособлводоканал продолжил помогать в восстановлении подшефных территорий в ДНР. За неделю в Новоазовском округе прошло 24 ремонтных мероприятия на водопроводных сетях, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Рабочие провели ревизию оборудования погружных насосов на скважинах в селах Казацкое и Митьково-Качкары. Там они заменили участок трубопровода в 35,5 метра, запорную арматуру в микрорайоне Питомник, установили основной элемент ДРК.

Также силами подмосковных коммунальщиков были устранены заторы на самотечных коллекторах, проведена чистка колодцев и ревизия щитов насосного оборудования на станции № 2 в поселке Седово.