Мособлводоканал провел более 530 работ на сетях Подмосковья за неделю

За неделю сотрудники Мособлводоканала провели комплекс профилактических и ремонтных мероприятий. Всего они выполлнили 534 задачи, которые помогли повысить надежности систем водоснабжения и водоотведения.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, в Рошале на канализационно-насосной станции № 4 провели обслуживание оборудования. Насосы очистили от грязи, обновили контакты и заменили сальниковую набивку. Частотные преобразователи отремонтировали на подкачке-20 в Электростали.

Новые насосные агрегаты установили на КНС № 3 в Электрогорске.

Всего за неделю специалисты устранили 215 засоров, провели 163 профилактические работы и завершили 42 мероприятия на канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.