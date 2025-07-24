«Мособлводоканал» провел более 500 ремонтов сетей в Подмосковье за неделю

За неделю специалисты «Мособлводоканала» выполнили около 540 работ по поддержанию стабильной работы коммунальной инфраструктуры в Подмосковье. Они обеспечили работу сетей водоснабжения и водоотведения, проведя ремонт, промывки и многое другое.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты провели 28 ремонтов на сетях холодного водоснабжения. Работы прошли в Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Богородском округе, Лосино-Петровске и Шатуре.

Кроме того, в Электростали, Лосино-Петрвоском, Шатуре, Богородском округе и Орехово-Зуеве совершили 11 промывок сетей и канализаций.

Также «Мособлводоканал» отремонтировал 30 колодцев, прочистил и заменил оборудование на 54 насосных станциях и очистных сооружениях, промыл оборудование на 38 ВЗУ и устранил более 300 засоров.

Все работы помогли обеспечить стабильную работу коммуникаций.