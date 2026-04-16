Мособлводоканал провел более 260 работ на канализационных сетях за неделю

Специалисты Мособлводоканала ежедневно обслуживают сети водоотведения в Подмосковье. За неделю на них провели 264 мероприятия по очистке.

Обслуживание сетей позволяет поддерживать их пропускную способность и предотвращать аварии. Промывки трубопроводов проводят более 50 водоканалов Подмосковья.

В работе используют современную технику. Это мощные насосы, илососы и гидродинамические машины.

Большинство засоров связаны с попаданием в канализацию посторонних предметов, которые не растворяются в воде. Специалисты призвали жителей не смывать в унитаз тряпки, текстильные отходы, влажные салфетки и средства личной гигиены.