Мособлводоканал провел более 160 плановых работ в Подмосковье за неделю

Специалисты Мособлводоканала продолжают системную работу по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения в нормативном состоянии. За минувшую неделю в рамках этой кампании выполнено 163 профилактических мероприятия, направленных на предотвращение аварий и бесперебойную подачу ресурсов.

Плановые осмотры, входящие в комплексную стратегию модернизации, позволяют своевременно обнаруживать и устранять дефекты до того, как они перерастут в серьезные сбои.

В Егорьевске на канализационной насосной станции отремонтировали и прочистили один из основных агрегатов, что позволило вернуть ему проектную производительность и стабилизировать перекачку стоков. В Электростали на магистральном трубопроводе по улице Второва заменили изношенную запорную арматуру — это повысило надежность и управляемость участка. В Орехово-Зуево привели в порядок пожарный гидрант на Пролетарском круге, обеспечив его готовность к экстренному применению, а на водоводе по улице Стаханова отремонтировали задвижки для улучшения контроля над потоком. В поселке Шатурторф городского округа Шатура провели перекачку коллектора и очистку приемной камеры КНС, предотвратив возможные засоры.

Всего за семь дней сотрудники предприятия реализовали 657 технических мероприятий: от устранения засоров в канализации до восстановления колодцев и водопроводных линий. Для круглосуточного мониторинга и оперативного реагирования на заявки жителей работает Единая диспетчерская служба Мособлводоканала по бесплатному номеру 8(800)222-02-05.