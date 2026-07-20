Мособлводоканал провел 70 плановых работ на водозаборных узлах и КНС за неделю

Специалисты Мособлводоканала продолжают плановые работы на объектах водоснабжения и водоотведения. На прошлой неделе они выполнили 68 плановых мероприятий — это часть комплексного плана подготовки к осенне‑зимнему периоду.

Как сообщил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, после завершения отопительного сезона водоканалы проанализировали состояние сетей и определили наиболее уязвимые участки.

«Всего в этом году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более 1 тыс. резервуаров чистой воды. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», — сказал министр.

Работы идут в разных городах региона. В Егорьевске на канализационно‑насосной станции специалисты очистили рабочие колеса насосов от накопившихся отложений и мусора. Параллельно заменили сальниковые уплотнения, отвечающие за герметичность насосного оборудования.

В Павловском Посаде завершили ремонт на станции третьего подъема. Они выполняют функцию усилителей, повышая давление в трубопроводах.

В Электростали заменили участок водовода на улице Карла Маркса. В Орехово‑Зуеве на насосной станции № 1 отремонтировали обратный клапан. На станции биологического блока очистных сооружений восстановили оборудование насоса в грабельном цеху — этот узел задерживает крупный мусор на входе в систему. Кроме того, для стабильной работы механизмов выполнили шприцевание подшипников редуктора механических решеток.

За одну неделю специалисты провели 660 мероприятий.