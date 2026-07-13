Мособлводоканал привел в порядок еще 17 канализационных колодцев

С начала июля специалисты Мособлводоканала привели в порядок 17 водопроводных и канализационных колодцев в разных округах Подмосковья. Эти работы стали частью плановой программы по поддержанию надежности инженерной инфраструктуры.

Колодцы выполняют важную функцию, обеспечивая доступ к подземным сетям, а также контроль и обслуживание коммуникаций. Поэтому их своевременный ремонт имеет большое значение для стабильной эксплуатации системы.

Восстановление каждого объекта проходит в несколько этапов. Сначала сотрудники предприятия очищают шахты от ила и мусора с использованием специализированной техники.

После этого они проводят обследование состояния бетонных конструкций, при необходимости ремонтируют или полностью заменяют кольца и горловину. Завершается процесс установкой нового люка, соответствующего современным требованиям по прочности, а также герметизацией всех соединений.

В Мособлводоканале также напомнили жителям о важности своевременного информирования коммунальных служб при обнаружении открытых, поврежденных или отсутствующих люков.

Сообщить о подобных случаях можно круглосуточно по телефону единой диспетчерской службы предприятия 8 (800) 222-02-05.