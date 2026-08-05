Мособлводоканал подготовил резервы и запчасти для работы на сетях зимой

Специалисты Мособлводоканала завершили формирование резерва материалов и запчастей для оперативного устранения аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Компания полностью готова к работе зимой.

На складах укомплектованы дизельные генераторы, насосное оборудование, элементы автоматики, трубопроводная арматура, задвижки, пожарные гидранты, хомуты для экстренной герметизации, сварочные аппараты и инструменты для земляных работ. Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону проходят под контролем МинЖКХ Подмосковья.

Как сообщил министр Кирилл Григорьев, в этом году запланирована замена 1602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более тысячи резервуаров чистой воды. Все эти работы должны быть завершены до 30 сентября. До конца ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей. Помимо создания материального запаса, проведена диагностика всех насосных станций, проверена теплоизоляция узлов учета и ревизия арматуры.