Мособлводоканал поделился опытом в сфере водоотведения с другими регионами

Специалисты Мособлводоканала посетили выездное мероприятие в Казани. Там они изучили опыт эксплуатации современных очистных сооружений, а также презентовали ключевые наработки Подмосковья.

Представители Московской области рассказали о работе биологических очистных сооружений и локальной системой обработки сточных вод филиала «Молочный комбинат „Эдельвейс“.

Их слушателями стали другие участники выезда — работники коммунальных организаций из Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Иркутской областей, а также Чувашии, Бурятии и Татарстана.

Встречающая сторона также раскрыла коллегам несколько современных технологий, которые уже применяются на местных предприятиях. В их числе оказался весь процесс очищения загрязненных вод — начиная с приема стоков и заканчивая выпуском чистой жидкости обратно в природу.