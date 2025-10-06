Мособлводоканал оценил готовность спецтехники и аварийных бригад к зиме. Сотрудники поучаствовали в учениях, выполнили техобслуживание и ремонт очистных машин. Всего в готовность было переведено 214 единиц оборудования.

«Также оснастили аварийные бригады необходимым оборудованием — хомутами, резервными насосами для глубинных скважин, электрическими шкафами управления. До конца года проведем дополнительную доукомплектацию», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Для сокращения сроков ремонта с сотрудниками провели тренировки. На них отработали действия диспетчеров, аварийных групп и рабочих бригад на скорость доставки и развертывания оборудования на сетях водоснабжения и водоотведения.

В пресс-службе МинЖКХ Подмосковья напомнили, что сейчас в парке Мособлводоканала представлено семь видов машин. Среди них канало-промывочные аппараты для борьбы с запорами, вакуумные — для очистки колодцев и отстойников, различные виды кранов, экскаваторы, автоцистерны и буровые установки.