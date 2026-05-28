Мособлводоканал отремонтирует водовод на улице Брюхнова в Новоазовске

Специалисты Мособлводоканала начали ремонт водопроводной сети на участке между улицами Брюхнова и Гриценко в Новоазовске в Донецкой Народной Республике. Работы проводят в рамках масштабной программы по модернизации и восстановлению коммунальной инфраструктуры на новых территориях России.

На время проведения ремонта коммунальные службы смонтировали временную обводную линию. Байпас длиной 25 метров оборудовали трубой диаметром 90 миллиметров и необходимой запорной арматурой.

Такое техническое решение позволит сохранить стабильное водоснабжение на период замены аварийного участка чугунного водовода диаметром 200 миллиметров.

Помимо этого, за последнюю неделю аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили еще ряд работ на объектах коммунального хозяйства региона. Всего специалисты провели 16 восстановительных мероприятий.

В селе Красноармейское сотрудники предприятия установили насосное оборудование на скважине, что должно повысить надежность подачи воды местным жителям. В Новоазовске специалисты выполнили промывку гидростатов на канализационных насосных станциях № 1 и № 2.

Еще один комплекс работ провели в поселке Седово. В районе канализационной насосной станции № 4 коммунальщики отремонтировали самотечный коллектор. Также на территории округа проводили очистку канализационных колодцев.

Восстановление инженерных сетей и коммунальных объектов в новых российских регионах остается одной из ключевых задач. Реализация подобных проектов позволяет не только повысить надежность систем жизнеобеспечения, но и создает условия для дальнейшего развития территорий и улучшения качества жизни населения.