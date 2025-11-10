Мособлводоканал отработал 5 тысяч обращений с начала года

С января специалисты Мособлводоканала приняли и обработали 5,1 тысячи обращений от жителей Подмосковья. Чаще всего заявители обращались по вопросам водоснабжения, восстановления состояния колодцев, а также ремонта наружных сетей водоотведения и водопровода.

Больше всего заявок поступило из Павловского Посада, Богородского округа, Орехово-Зуева, Электростали, Лосино-Петровского и Шатуры. Для удобства жителей этих округов в сентябре заработала единая бесплатная телефонная линия, по которой можно подать заявку и быстро получить помощь.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья напомнили, что решить любые вопросы, связанные с водоснабжением, жители региона могут по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии Мособлводоканала: 8 (800) 222-02-05.