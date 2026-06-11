Мособлводоканал обновил свыше 55 канализационных и водопроводных колодцев в мае

В Московской области продолжаются работы по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В течение мая специалисты Мособлводоканала выполнили 56 мероприятий, связанных с восстановлением, ремонтом и заменой люков на водопроводных и канализационных колодцах.

Обслуживание люков включает целый комплекс задач. Особое внимание уделяют замене поврежденных, деформированных или отсутствующих крышек, которые могут представлять угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Специалисты демонтируют пришедшие в негодность элементы и устанавливают новые конструкции из прочного чугуна или современных композитных материалов, рассчитанных на значительные нагрузки и соответствующих требованиям безопасности.

Еще одним важным направлением остается герметизация колодцев. Специалисты тщательно обрабатывают стыки и соединения, предотвращая попадание внутрь влаги и мусора. Это помогает защитить трубопроводы от коррозии и засоров, обеспечивая стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Регулярно проводят и очистку смотровых колодцев, где со временем накапливаются песок, ил и бытовые отходы. Для этого используют механизированные и гидродинамические методы. Такие меры позволяют сохранить необходимую пропускную способность сетей и обеспечивают беспрепятственный доступ к оборудованию для проведения технического обслуживания и аварийных работ.

Если конструкция люка получила серьезные повреждения, специалисты выполняют ее полное восстановление или замену. Это помогает избежать просадки грунта, разрушения асфальта и других последствий, которые способны привести к дополнительным затратам на ремонт прилегающей территории.

Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении открытых, поврежденных или неисправных люков необходимо оперативно сообщить об этом на горячую линию Мособлводоканала по телефону 8 (800) 222-02-05.