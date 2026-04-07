Мособлводоканал обновил еще 135 метров водопроводных труб в Новоазовске

В Московской области продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру на новых территориях. А Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики специалисты подмосковного Мособлводоканала завершили обновление сразу двух отрезков водопроводной сети.

Работы проходили на Донецкой улице в микрорайоне Питомник. В общей сложности коммунальщики заменили 135 метров труб диаметрами 90 и 32 миллиметра. Ремонт стал частью большого регионального проекта по модернизации системы водоснабжения.

Замена водовода — процесс технически непростой и требующий времени, но он абсолютно необходим. Новые трубы значительно снижают риск аварий и протечек, а современные материалы, из которых они сделаны, не ржавеют и абсолютно безопасны.

Такая система в будущем потребует куда меньше средств на ремонты и постоянное обслуживание.

За последние семь дней аварийно-восстановительные бригады «Мособлводоканала» провели в округе 19 различных технологических операций. В частности, они смонтировали две соединительные муфты типа ДРК диаметром 100 миллиметров и столько же фланцевых муфт ПФРК такого же диаметра, попутно заменив небольшие куски трубопровода общей длиной четыре метра.

Сейчас специалисты планово занимаются профилактикой самотечных коллекторов: чистят канализационные колодцы и станции как в самом Новоазовске, так и в поселке Седово. Кроме того, в порядок приводят и поверхности самих колодцев.