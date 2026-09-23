Мособлводоканал извлек более 35 тонн мусора из канализации за лето

За лето аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала ликвидировали 3,51 тысячи засоров на канализационных сетях Подмосковья. Специалисты извлекли из коллекторов более 35 тонн бытового мусора.

В среднем масса одного плотного комка отходов, который приходится удалять из труб, составляет около 10 килограммов.

Для устранения засоров сотрудники используют как ручную прочистку, так и специализированную коммунальную технику. В работе задействуют каналопромывочные машины, которые подают воду под давлением через специальный рукав, а также илососы, способные удалять содержимое коллектора по принципу пылесоса.

В сентябре количество аварий на сетях снизилось по сравнению с летними показателями. За последнюю неделю специалисты устранили 202 засора — это один из самых низких результатов за последние месяцы.

В Мособлводоканале напоминают, что попадание в трубы мусора и других предметов становится причиной засоров, поэтому их нельзя выбрасывать в канализацию.