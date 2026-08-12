Мособлводоканал благоустроил 55 территорий после ремонта сетей с начала лета

С начала лета специалисты Мособлводоканала завершили восстановление дорожного покрытия и благоустройство территорий на 55 локациях. На них ранее проводились плановые или аварийные работы, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт сетей сопровождается временными неудобствами для жителей: траншеи, перекрытые проезды и нарушенные пешеходные маршруты меняют привычный облик улиц. Специфика работы коммунальных служб включает не только устранение неполадок, но и полное возвращение первоначального вида городской среде.

Так, в Шатуре на улице Жарова после обновления поврежденного канализационного коллектора коммунальщики привели в порядок проезжую часть и обочины.

Аналогичные работы состоялись в иных населенных пунктах региона. В поселке имени Воровского на улице Сергеева провели замену запорных устройств, после чего уложили свежее асфальтовое покрытие. В поселке Осаново для возобновления водоснабжения жилых зданий пришлось вырыть котлован, однако по окончании всех процедур специалисты выполнили рекультивацию земли и отремонтировали полотно. Кроме того, в Ликино-Дулеве возле дома 28А на улице 1 Мая рабочие починили водопроводные сети и полностью обустроили дворовую зону.