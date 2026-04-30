Мособлводокана заменил насос для надежной подачи воды в селе Клинкино в ДНР

Новый насос для надежной подачи воды установили в селе Клинкино Донецкой Народной Республики. Оборудование обновила аварийно-восстановительная бригада Мособлводоканала.

Замена насоса — это часть масштабной работы по модернизации системы ЖКХ. Она направлена на обеспечение бесперебойной подачи воды жителям Донбасса.

Современная и надежная техника создает подъем воды из скважины с нужным напором и производительностью.

Всего за неделю специалисты Мособлводоканала провели 12 профилактических мероприятий на сетях. Они восстанавливают разрушенные колодцы, промывают гидростаты, меняют запорную арматуру и другую технику.