Мособлводокана заменил насос для надежной подачи воды в селе Клинкино в ДНР
Новый насос для надежной подачи воды установили в селе Клинкино Донецкой Народной Республики. Оборудование обновила аварийно-восстановительная бригада Мособлводоканала.
Замена насоса — это часть масштабной работы по модернизации системы ЖКХ. Она направлена на обеспечение бесперебойной подачи воды жителям Донбасса.
Современная и надежная техника создает подъем воды из скважины с нужным напором и производительностью.
Всего за неделю специалисты Мособлводоканала провели 12 профилактических мероприятий на сетях. Они восстанавливают разрушенные колодцы, промывают гидростаты, меняют запорную арматуру и другую технику.
