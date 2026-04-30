«Мособлтепло» первой в Подмосковье внедрила стандарт работы РСО

Компания «Мособлтепло» первой в Московской области внедрила новый стандарт работы для ресурсоснабжающих организаций. На данный момент сеть предприятия включает 124 объекта, и уже 72 из них переходят на автоматический режим управления.

Система в реальном времени контролирует ключевые параметры: температуру подачи и обратки в системах отопления и горячего водоснабжения, давление, напряжение в сети, работу сетевых насосов и котлов, уровень подпитки и готовность дизель-генераторных установок к запуску. Вся информация поступает напрямую в систему SCADA через шкафы автоматизации и приборы учета, что позволяет дежурному оператору видеть полную картину по каждой котельной онлайн.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил: «В 2025 году „Мособлтепло“ оснастило 32 котельные комплексом „умных“ датчиков. Раньше оператор был вынужден дважды в день вручную снимать показания, а затем передавать их по телефону. Теперь эти задачи выполняет автоматика — быстро и без ошибок». Также было упомянуто, что благодаря оптимизации рабочих процессов удалось высвободить 105 единиц персонала от рутинного ручного труда.