«Мособлпожспас» в Коломне провел отбор для конкурса профмастерства

В пожарной части МЧС в Коломне прошел отборочный этап конкурса «Лучший командир отделения» среди пожарно-спасательных частей территориального управления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас». Цель конкурса — повысить физическую подготовку сотрудников, улучшить их профессиональные навыки и опыт работы командиров отделений.

«К смотру-конкурсу от каждой пожарно-спасательной части теруправления привлекались лучшие командиры пожарных отделений. В ходе состязания каждый конкурсант должен был показать свои теоретические знания, а также преодолеть полосу препятствий. Она включала в себя: одевание боевой одежды пожарного, надевание и включение в дыхательный аппарат, переноску пожарных рукавов, перенос тяжести, вскрытие двери при помощи специального инструмента, подачу воды к условному очагу возгорания, переноску пострадавшего, подъем на третий этаж учебной башни по трехколенной лестнице и подъем пожарных рукавов в окно третьего этажа учебной башни», — подчеркнул заместитель начальника теруправления Андрей Григорьев.

Все участники проходили испытания в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. В ходе соревнований нужно было показать умения и хорошую физическую форму, так как работа командира отделения требует силы духа, постоянного развития и новых знаний.

Лучшие получили призы и дипломы. Третье место занял командир отделения ПСЧ-229 Александр Никитин из Луховиц, второе — Михаил Григорьев из ПСЧ-316 в Коломне, а первое — Игорь Пеньков из ПСЧ-230 поселка Белоомут. Победитель будет представлять территориальное управление № 11 на следующем конкурсе.