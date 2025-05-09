«Мособлпожспас» принял участие в патриотической акции «Повтори фото Победы»

Пожарные и спасатели Подмосковья повторили фото Победы. Работники пяти управлений служб «Мособлпожспаса» подготовили реконструкции архивных снимков. Они старались передать не только детали фотокарточек, но и настроение эпохи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Каждая фотография стала данью уважения героям ВОВ. Акция напомнила о цене Великой Победы, которую заплатили предки за мирное небо над головой.
Снимки создавались с участием семей сотрудников. Например, командиры отделения ПСЧ-312 теруправления № 2 Сергей Ковальский и Александр Волчков пригласили к себе на фото сына Сергея — Ивана.
Спасатели из других теруправлений тоже подошли к задаче ответственно. Так, команда ТУ-9 — старший эксперт по техническому обеспечению Ирина Коновалова, командир отделения ПСЧ-275 Андрей Чернецов и спасатель ПСП ПСЧ-286 Сергей Картошкин воспроизвели фото долгожданной Победы.
Осовремененные фотографии укрепили связи между поколениями и помогли сохранить памяти о судьбах советских людей, об их силе духа и вере в Победу.
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