«Мособлпожспас» предупредил об опасности отдыха на диких пляжах

Сотрудники территориальных управлений, а также специалисты поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование неофициальных мест для купания в выходные дни. Они проверили 40 водоемов в 21 городском округе.

Заместитель начальника государственного учреждения Сергей Щетинин отметил, что спасатели проверили десятки необорудованных пляжей, где в выходные было многолюдно.

«Во время патрулирования работники территориальных управлений ГКУ МО „Мособлпожспас“ рекомендовали жителям городских округов Ленинский, Раменский, Бронницы, Домодедово, Котельники и других населенных пунктов избегать диких пляжей, где дно не очищают от травмоопасных предметов, например кусков бетона с металлическими прутьями, разбитого стекла и бытового мусора», — указал специалист.

В ходе рейдов сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с отдыхающими. Им рекомендовали воздерживаться от употребления алкоголя, присматривать за детьми и выбирать для купания только безопасные места.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о необходимости брать с собой питьевую воду, головные уборы и солнцезащитный крем, чтобы предотвратить солнечный удар. Всего в патрулировании приняли участие 72 специалиста и 26 единиц техники.

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