«Мособлпожспас» потушил пожар в подмосковном спорткомплексе

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники 246-й и 310-й частей «Мособлпожспаса» с сотрудниками ФПС устранили пожар в крытом спорткомплексе в деревне Марфино Одинцовского округа. Над хоккейной площадкой центра воспламенился прорезиненный тент, огонь от него начал быстро распространяться.

Оперативно прибыв на место, пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 2600 квадратных метров.

«Всего в тушении возгорания были задействованы 21 человек и 7 единиц техники», — уточнил начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачев.

Пострадавших нет.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте