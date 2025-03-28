«Мособлпожспас» потушил пожар в подмосковном спорткомплексе

Работники 246-й и 310-й частей «Мособлпожспаса» с сотрудниками ФПС устранили пожар в крытом спорткомплексе в деревне Марфино Одинцовского округа. Над хоккейной площадкой центра воспламенился прорезиненный тент, огонь от него начал быстро распространяться.