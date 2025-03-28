«Мособлпожспас» потушил пожар в подмосковном спорткомплексе

Работники 246-й и 310-й частей «Мособлпожспаса» с сотрудниками ФПС устранили пожар в крытом спорткомплексе в деревне Марфино Одинцовского округа. Над хоккейной площадкой центра воспламенился прорезиненный тент, огонь от него начал быстро распространяться.
Оперативно прибыв на место, пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 2600 квадратных метров.
«Всего в тушении возгорания были задействованы 21 человек и 7 единиц техники», — уточнил начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачев.
Пострадавших нет.
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