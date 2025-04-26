«Мособлпожспас» отметил восемь ликвидаторов в годовщину аварии на ЧАЭС

На Чернобыльской атомной электростанции 39 лет назад случилась крупнейшая в мире техногенная катастрофа — взорвался реактор и возник пожар на энергоблоке. Из-за этого произошел выброс радиоактивных веществ на близлежащие территории. В памятную дату «Мособлпожспас» вспомнил подвиги героев-спасателей.

Тысячи пожарных, военных, ученых и добровольцев принимали участие в устранении последствий, строительстве саркофага над поврежденным реактором и восстановлении нормальной жизни вокруг станции.

В «Мособлпожспасе» почтили память всех, кто помогал в спасении человеческих жизней. Также в организации отметили восемь ныне живущих сотрудников, трудившихся при чернобыльской аварии и других катастрофах. Ликвидаторам пожелали здоровья, добра и благополучия.