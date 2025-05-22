«Мособлпожспас» освободил запертую из-за сломанного замка семью в Можайске

Работники 308-й части «Мособлпожспаса» пришли на помощь семье из Можайска, которая утром не смогла выйти из квартиры. В двери сломался замок. В восемь утра хозяйка жилища обратилась в службу 112, сообщили в пресс-службе организации.

«Женщина рассказала, что, когда она открывала входную дверь, чтобы выйти из квартиры, ключ свободно провернулся в замке. Дальнейшие попытки исправить ситуацию не привели к успеху: дверь не открывалась, оставив хозяйку квартиры, ее сына-подростка и проживающую с ними бабушку в заточении», – рассказал заместитель начальника подразделения Роман Протасевич.

Прибыв на место, сотрудники извлекли сломанную личинку замка с помощью слесарного инструмента. После чего открыли дверь, чтобы все ее жильцы смогли выйти.

Также специалисты рекомендовали семье заменить замок и впредь следить за его исправностью. Поблагодарив спасателей, хозяева отправились по делам.