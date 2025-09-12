«Мособлпожспас» напомнил порядок действий при нахождении подозрительного предмета

Опасность может поджидать человека в разных местах и прятаться в бесхозных вещах. Как действовать при обнаружении подозрительных предметов напомнили подмосковные спасатели.

На этой неделе 220-я часть «Мособлпожспаса» вместе с оперативными службами выезжала на вызов от бдительного гражданина. Мужчина обнаружил во дворе предмет, похожий на ручную гранату, и сразу же позвонил в службу экстренных вызовов. Об этом рассказал замначальника части Евгений Закатаев.

Прибыв на место, сотрудники оцепили территорию вокруг находки и эвакуировали жителей ближайших подъездов. После этого они приступили к осмотру предмета, им оказалась макетная зажигалка.

Сотрудники отметили, что иногда найденные предметы все же могут представлять серьезную угрозу. При обнаружении бесхозной вещи не стоит к ней прикасаться, передвигать или вскрывать. От курения и пользования телефоном рядом лучше тоже воздержаться. Необходимо отойти подальше и отвести рядом находящихся людей, и уже после набрать 112.

«Важно помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, поэтому стоит проявлять осторожность, если вы видите бесхозную сумку, игрушку, коробку или другой подозрительный предмет», — добавил замначальника части.

В таких случаях спасатели призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем и вызывать на помощь специалистов.