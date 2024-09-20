«Мособлпожспас» напомнил о запрете на пал сухой травы

Жителей и дачников Подмосковья призвали не сжигать траву, сухостой и листья осенью. В регионе сохраняется большой риск возникновения природных пожаров.

В «Мособлпожспасе» напомнили, что осенью трава высыхает и легко загорается от любой искры. Из-за этого даже небольшой костер может стать причиной серьезной беды. Кроме того, травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые очень непросто.

Спасатели объяснили, что травяной пал быстро распространяется, особенно в ветреные дни. Чтобы остановить огонь, потребуется привлечь значительное количество сил и средств.

Нельзя оставлять горящие костры без присмотра, бросать окурки и спички на землю, а также поджигать мусор, сухую траву и листья. Кроме того, специалисты рекомендовали напомнить детям о том, чем может закончиться шалость с огнем.

За игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».