Мособлпожспас напомнил о мерах безопасности при использовании обогревателей

С наступлением холодов жители Подмосковья начинают пользоваться обогревателями. В этот период важно соблюдать правила пожарной безопасности: неправильная эксплуатация электроприборов может привести к возгоранию.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рекомендует перед включением проверять состояние шнура, вилки и розетки. Если они нагреваются, появляются искры, посторонний запах или шум, прибор необходимо сразу отключить.

Спасатель также советует использовать только заводские устройства и учитывать срок их эксплуатации. Обогреватель нужно регулярно очищать от пыли и устанавливать подальше от штор, мягкой мебели и других легковоспламеняющихся предметов. Использовать его рядом с лакокрасочными материалами, растворителями и воспламеняющимися жидкостями нельзя.

Провод не следует прокладывать под коврами или другими покрытиями, а также прижимать тяжелыми предметами. Не стоит подключать несколько мощных приборов к одной розетке — это может привести к перегрузке электросети.

Обогреватель нельзя оставлять без присмотра и включать на ночь. Доступ детей к прибору также необходимо ограничить. При возникновении нештатной ситуации следует звонить по номеру 112.