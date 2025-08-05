«Мособлпожспас» эвакуировал людей из зоны подтопления в Истре

Работники 331-й пожарно-спасательной части из управления № 1 «Мособлпожспаса» эвакуировали троих человек из зоны подтопления в деревне Загорье, в коттеджном поселке «Рижские зори» в Истринском округе.

Как сообщил начальник части Антон Аверин, сигнал о затоплении поступил в экстренную службу «Система-112» от местных жителей. Они сообщили, что из-за проливных дождей вода залила улицы и дома, и потребовалась помощь в эвакуации.

По его словам, когда спасатели прибыли на место, одна из улиц и несколько домов оказались сильно затоплены. В одном из домов находились две женщины и ребенок, которым нужно было срочно выбраться. Спасатели добрались до них на пожарной машине, проехали через воду, пересадили людей в автоцистерну и вывезли на безопасное сухое место, где их уже ждал транспорт. Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией в районе.