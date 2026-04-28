Мособллес ликвидирует последствия снегопада в Подмосковье
По состоянию на 28 апреля к устранению последствий чрезвычайных ситуаций привлечены силы, подведомственные Комитету лесного хозяйства Московской области. В ликвидации участвуют 63 бригады, в которых задействовано 240 человек. Кроме того, сформирован резерв из 90 бригад, куда входит 327 специалистов. Они готовы подключиться к работам в случае необходимости.
Основные усилия направлены на расчистку лесных дорог и восстановление проезда автотранспорта. Также устраняются повреждения линий электропередачи. Работы ведутся в усиленном режиме с привлечением необходимой техники.
Наиболее активно мероприятия проходят на территории Сергиево-Посадского, Талдомского, Подольского, Орехово-Зуевского и Ступинского лесничеств. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности передвижения.