Мособлконтроль рассмотрел более 1,1 тысячи административных дел с января

Главное контрольное управление Московской области за девять месяцев рассмотрело более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. В этом году уровень серьезности нарушений снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в сфере закупок, в то время как нарушения в бюджетно-финансовой области составили 11%. При разборе дел штрафы составили 32%.

Более 23% дел завершились назначением предупреждения, а свыше 22% дел прекратили из-за малозначительности правонарушения. Также выявили случаи, когда дела, возбужденные в рамках одной контрольной проверки, объединялись в одно производство с назначением единого наказания — такие случаи составили 20% от общего числа дел.

Наиболее распространенные нарушения связаны с размещением извещений о закупках и с подачей сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

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