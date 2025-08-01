Мособлконтроль проверил закупку бахил для лечебных учреждений Подмосковья

Главное контрольное управление Подмосковья получило жалобу от компании «ТерраФарм» по поводу закупки бахил для больниц. Предприниматель поставил товар хуже, чем обещал в договоре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бахилы оказались тоньше нужных — всего 10 микрон вместо 20. Поставлялись они россыпью, а не упаковками по 500 штук.

Управление сообщило заказчику о возможности принятия мер в отношении предпринимателя. Сейчас также решается вопрос о штрафах для сотрудников компании, которые приняли некачественный товар.