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Мособлконтроль проверил закупки Комлесхоза Подмосковья

Лесопарк «Загорское море» летом в Сергиевом Посаде
Фото: Лесопарк «Загорское море» летом в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф

Мособлконтроль провел плановую проверку соблюдения законодательства о закупках в Комитете лесного хозяйства Московской области. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения требований контрактной системы.

Ведомство выявило следующие недочеты:

В отношении виновных должностных лиц приняты меры в соответствии с действующим законодательством.