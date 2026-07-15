Мособлконтроль проверил закупки Комлесхоза Подмосковья
Мособлконтроль провел плановую проверку соблюдения законодательства о закупках в Комитете лесного хозяйства Московской области. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения требований контрактной системы.
Ведомство выявило следующие недочеты:
- в описании объекта закупки присутствовала противоречивая информация;
- в извещениях о закупках были установлены некорректные требования к характеристикам товаров;
- в проектах контрактов указывался неверный срок возврата подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств;
- в составе извещений размещалась недостоверная информация относительно содержания приложенных проектов контрактов;
- отдельные контракты заключались не на тех условиях, которые были предусмотрены проектом контракта, приложенным к извещению о закупке.
В отношении виновных должностных лиц приняты меры в соответствии с действующим законодательством.