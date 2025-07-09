Мособлконтроль проверил строительство дорог в 5 округах

Сотрудники Главного контрольного управления Подмосковья вместе с городскими прокуратурами провели проверки, чтобы выяснить, как соблюдаются законы при строительстве, ремонте и обслуживании дорог в регионе. Инспекторы проверяли контракты, финансируемые из областного и местных бюджетов.

Проверки прошли в Истре, Красногорске, Одинцове, Наро-Фоминске и Видном. Специалисты изучили документы и данные из Единой системы закупок и Портала исполнения контрактов Московской области.

Также провели замеры, чтобы убедиться, что все работы, выполненные с 2022 по 2025 год, соответствуют заявленным объемам. Помимо этого, представители контрольного управления проверили, сколько материалов — асфальта, краски для разметки, дорожных знаков и других, реально использовали при строительстве. Об итогах проверок сообщат позже.