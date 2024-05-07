Мособлконтроль проверил «Автохозяйство» на использование субсидий | 360°

07 мая 2024, 10:48
Мособлконтроль проверил «Автохозяйство» на использование субсидий
Мособлконтроль провел проверку на государственном бюджетном учреждении «Автохозяйство» на использование полученных субсидий. Их предприятие могло направить на оплату товаров, работ и услуг.
Как рассказали в ведомстве, на предприятии выявили нарушения в бухгалтерском учете и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
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Мособлконтроль примет решение о выдаче представления или предприятия, чтобы выявленные нарушения устранили. Виновных должностных лиц также могут привлечь к административной ответственности.
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