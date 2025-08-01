Мособлконтроль предупредил о нарушениях при укрупнении лотов в дорожных закупках

Мособлконтроль нашел в описании тендера на ремонт автодорог нарушения, которые ограничивают конкуренцию. Решение антимонопольного ведомства поддержали арбитражные суды трех инстанций, сообщили в Главном контрольном управлении МО.

Указывается, что чрезмерное укрупнение лота ведет к отказу заинтересованных лиц от участия в торгам и сокращению числа претендентов.

Такие действия нарушают принципы открытости, прозрачности и экономии финансирования, а также равноправия размещения и справедливой конкуренции, заложенные в законодательстве о контрактной системе.