Мособлконтроль назвал округа с лучшими поставщиками по госконтрактам
Главное контрольное управление Московской области использует современный информационный ресурс — Портал исполнения контрактов Московской области. Он помогает контролировать сферу закупок и отслеживать работу всех заказчиков и поставщиков региона.
По результатам первого полугодия 2024 года лучшими среди поставщиков в Московской области признаны городские округа Электросталь, Черноголовка, Красногорск, Можайский, Бронницы, Реутов, Жуковский, Коломна, Краснознаменск, Истра.
Поставщики из этих муниципальных образований выделяются своим минимальным количеством нарушений и задержек при исполнении контрактов.
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