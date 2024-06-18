Мособлконтроль назвал округа с лучшими поставщиками по госконтрактам

Фото: Главное контрольное управление Московской области

Главное контрольное управление Московской области использует современный информационный ресурс — Портал исполнения контрактов Московской области. Он помогает контролировать сферу закупок и отслеживать работу всех заказчиков и поставщиков региона.

По результатам первого полугодия 2024 года лучшими среди поставщиков в Московской области признаны городские округа Электросталь, Черноголовка, Красногорск, Можайский, Бронницы, Реутов, Жуковский, Коломна, Краснознаменск, Истра.

Поставщики из этих муниципальных образований выделяются своим минимальным количеством нарушений и задержек при исполнении контрактов.

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