Мособлконтроль напомнил об изменениях оплаты штрафов

Мособлконтроль сообщил, что суд признал часть статьи 32.2 КоАП РФ не соответствующей Конституции. Речь идет о норме, которая не позволяет оплачивать административный штраф со скидкой 50%, если нарушение выявлено прокуратурой.

Такой подход несправедлив, ведь он создает разные условия для нарушителей в зависимости от того, какой орган выявил нарушение. Сейчас по КоАП льготная оплата возможна, если нарушение зафиксировали контролирующие органы. При этом, если тот же штраф выписала прокуратура, заплатить половину суммы нельзя.

На этом фоне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает изменение текст астатьи так, им образом чтобы правило о льготной оплате распространялось на все административные правонарушения, независимо от того, кто их выявил.