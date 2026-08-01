Мособлкомлес предупредил о второй волне активности клещей

Специалисты Мособлкомлеса сообщили, что в августе и сентябре клещи в лесах Московской области станут значительно активнее.

По мере того как летний зной уступает место более приятной для прогулок погоде, клещи, пережившие жару, вновь активизируются. Наибольшую опасность они представляют в лиственных и смешанных лесах, парковых зонах, а также на дачных участках и в местах с высокой травой.

Чтобы обезопасить себя во время пребывания на природе, следует соблюдать несколько простых мер предосторожности:

- Выбирайте светлую одежду, чтобы клеща было легче заметить. Заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястью, а голову следует защищать капюшоном или головным убором.

- Перед прогулкой обработайте одежду и открытые участки кожи репеллентами, следуя инструкции производителя.

- Вернувшись домой, тщательно осмотрите себя, детей и домашних питомцев. Проверьте и вещи, принесенные из леса.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, немедленно обратитесь в ближайший травмпункт или медицинское учреждение. Не пытайтесь удалять насекомое самостоятельно.

Помните, что лучшая защита — это ваша бдительность и соблюдение несложных правил. Берегите себя и своих близких!