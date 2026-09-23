«Единая Россия» получила больше всего мандатов на выборах в Мособлдуму

Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Мособлдумы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. По итогам голосования распределено 25 депутатских мандатов.

По партийным спискам места в региональном парламенте получили:

Общие итоги выборов Мособлизбирком установит на ближайшем заседании. Для этого комиссия учтет протокол о результатах голосования по единому округу и документы окружных комиссий по одномандатным округам.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В нем приняли участие 3,1 миллиона избирателей, что составило 51,58% от общего числа.