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    «Единая Россия» получила больше всего мандатов на выборах в Мособлдуму

    На форуме выступил председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов
    Фото: На форуме выступил председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов/Медиасток.рф

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Мособлдумы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. По итогам голосования распределено 25 депутатских мандатов.

    По партийным спискам места в региональном парламенте получили:

    Фото: Мособлизбирком

    Общие итоги выборов Мособлизбирком установит на ближайшем заседании. Для этого комиссия учтет протокол о результатах голосования по единому округу и документы окружных комиссий по одномандатным округам.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В нем приняли участие 3,1 миллиона избирателей, что составило 51,58% от общего числа.