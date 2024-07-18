Мособлизбирком Подмосковья провел обучение для членов ТИК

Фото: Мособлизбирком

Подготовка организаторов к единому дню голосования (ЕДГ-2024) продолжается в Подмосковье. 17 июля состоялся обучающий семинар для членов территориальных избирательных комиссией (ТИК).

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Специалисты Мособлизбиркома предоставили методическую поддержку председателям и бухгалтерам ТИК, готовящимся к ЕДГ-2024.

Главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова выступила одним из спикеров на встрече. Она оказала помощь участникам с оформлением первичных финансовых документов и решениями по финансовым аспектам подготовки и проведения муниципальных выборов.

Также выступила заместитель начальника отдела закупок Нина Габриэлян, которая дала рекомендации по закупке товаров, работ и услуг во время подготовки и проведения единого дня голосования. Она также затронула вопросы планирования закупок, формирования цен, заключения контрактов и проверки поставщиков.

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