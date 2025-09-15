Мособлизбирком объявил результаты муниципальных выборов в Подмосковье

С 12 по 14 сентября в Подмосковье прошли муниципальные выборы. Явка, по данным Избирательной комиссии региона, составила 23,91%.

В выборах приняли участие 249 181 житель девяти округов Московской области.

Всего было распределено 196 депутатских мандатов. Наибольшее количество получила партия «Единая Россия» — 142 места.

У «Коммунистической партии Российской Федерации» 20 мандатов, а у представителей ЛДПР — 10. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получила восемь мандатов, «Новые люди» — семь, а еще девять кандидатов одержали победу в порядке самовыдвижения.

Подробная информация о распределении мест и официальные документы опубликованы на сайте Избирательной комиссии Московской области.