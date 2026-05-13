Мособлгаз завершит строительство газовых сетей в деревнях Савинская и Грибчиха до конца года

Специалисты Мособлгаза активно занимаются прокладкой газовых сетей в деревнях Савинская и Грибчиха Орехово-Зуевского городского округа. Работы ведутся в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

На данный момент построено более семи тысяч метров газовых сетей, а общий план предусматривает прокладку одиннадцати тысяч метров. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца третьего квартала текущего года.

Жители деревень Савинская и Грибчиха могут бесплатно подвести газ к своим домам по президентскому проекту. Для участия в программе социальной газификации необходимо подать заявку на официальном сайте Мособлгаза.

Чтобы подать заявку, нужно соответствовать следующим критериям: * дом должен быть предназначен для постоянного проживания; * дом и земельный участок должны быть зарегистрированы (есть правоустанавливающие документы); * заявитель должен быть собственником домовладения.