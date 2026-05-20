Мособлгаз завершит газификацию в населенном пункте Коломны в текущем году

В рамках региональной программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз ведет работы в одном из населенных пунктов городского округа Коломна. Планируется проложить почти 5 километров газораспределительных сетей среднего давления. После ввода газопроводов в эксплуатацию жители смогут подать заявки на бесплатное подведение газопровода к своим участкам по Президентской программе социальной газификации.

Кроме того, Мособлгаз строит газовые сети в нескольких негазифицированных населенных пунктах городского округа Коломна. В 2026 году работы по укладке газопроводов будут выполнены в деревне Новая и селе Дарищи.

Ранее в рамках региональной и губернаторской программ газификации в горокруге Коломна был газифицирован ряд поселений, включая деревню Воловичи, поселок Запрудный, деревню Щепотьево и село Большое Колычево. Сегодня жители этих населенных пунктов подключают газ в свои дома по федеральной программе газификации.