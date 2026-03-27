Мособлгаз провел техобслуживание газового оборудования в 450 тысячах квартир

С начала года специалисты Мособлгаза выполнили плановое техническое обслуживание газового оборудования в 450 тысячах квартир Подмосковья. В регионе насчитывается около 40 тысяч многоквартирных домов с газом, что составляет примерно два миллиона квартир.

В процессе проверок специалисты осматривают и проверяют исправность всех элементов системы подачи газа, включая плиты и газовые котлы отопления. Особое внимание уделяется проверке дымовых каналов и вентиляции, так как нарушение их функционирования может привести к аварийным ситуациям.

Ежедневно специалисты Мособлгаза проводят техническое обслуживание газового оборудования в среднем в 6 тысячах квартир.

Узнать, в какой день проверят газовое оборудование в вашей квартире, можно на сайте.

Отказ от допуска специалистов может создать риски не только для самих жильцов, но и для их соседей. В случае недопуска в квартиру собственник жилого помещения несет административную ответственность в соответствии со статьей 9.23 КоАП РФ. Кроме того, Мособлгаз обязан приостановить газоснабжение указанной квартиры, так как техническое обслуживание является неотъемлемой частью газоснабжения.