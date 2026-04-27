Мособлгаз завершил строительство газовых сетей в селе Старое

В начале весны специалисты Мособлгаза завершили строительство газовых сетей в селе Старое городского округа Ступино. Это стало возможным благодаря Губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Представители Мособлгаза провели встречу с жителями села, на которой рассказали о порядке подачи заявок и доступных льготах, сроках газификации и подготовке помещений к пуску газа.

В селе построено около трех километров газопроводов. В ближайшие дни ожидается приезд представителя подрядной организации для решения вопросов по благоустройству территории, затронутой строительством.

Специалисты рекомендуют жителям указывать мощность до пяти кубических метров в час при площади дома до двухсот пятидесяти квадратных метров. После поступления первых заявок от жителей начнется строительство газопроводов до границ участков заявителей. К новому отопительному сезону есть возможность газифицировать дома, если заключить комплексный договор с Мособлгазом.