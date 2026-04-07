Мособлгаз завершил строительство газораспределительных сетей в селе Старом

В селе Старое городского округа Ступино появились новые газораспределительные сети. Их общая протяженность составила около 3,5 километров. Это уже седьмой населенный пункт, который газифицирован с начала года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» (https://mosoblgaz.ru/connection/gazification/).

Теперь более ста домов могут подключиться к централизованному газоснабжению. В дальнейшем получить доступ к газу смогут и владельцы сорока участков перспективной застройки.

Жители газифицированных населенных пунктов могут подвести газ до границ своих участков бесплатно по программе социальной газификации (https://mosoblgaz.ru/connection/sg/). Чтобы подключить дом к газу, удобно заключить договор с Мособлгазом. Подать заявку можно через интерактивную карту газификации (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map). Если вам положены льготы (https://mosoblgaz.ru/connection/sg/MOG_benefits_05.2024.pdf), подавать заявку необходимо только через РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).

Для участия в президентском проекте нужна регистрация домовладения. Присвоить дому адрес можно, подав заявление онлайн через Росреестр (http://rosreestr.gov.ru/eservices/real_estate_registration/) или обратившись в любой МФЦ.

Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в губернаторскую программу (https://mosoblgaz.ru/connection/gazification/), жителям нужно подать заявку в министерство энергетики Московской области. Важно, чтобы в населенном пункте было прописано не менее 30 человек и стоимость капитальных затрат на одного человека не превышала 450 тысяч рублей.