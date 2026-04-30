Мособлгаз завершил строительство газораспределительных сетей в деревне Твердики

Мособлгаз успешно реализовал проект по строительству газораспределительных сетей в деревне Твердики Можайского муниципального округа. В рамках губернаторской программы газификации было проложено 1,4 километра новых газопроводов, обеспечив жителей деревни возможностью подключения к газу.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул значимость газификации для развития региона: «Газификация любого, даже небольшого населенного пункта — это инвестиции в будущее Подмосковья: комфорт для семей, возможности для бизнеса и стимул для развития сельских районов».

Теперь жители деревни могут бесплатно подвести газ по президентскому проекту. Для этого необходимо подать заявку на Социальную газификацию через интерактивную карту и заключить комплексный договор с Мособлгазом.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что с начала года было построено около 37 километров новых газопроводов и газифицировано 14 населенных пунктов. В планах на этот год — провести газ в 70 населенных пунктов, где проживают порядка 9 тысяч человек.