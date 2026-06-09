Мособлгаз завершил строительство газопровода в Орехово-Зуевском округе

В 2026 году программа охватит еще семь населенных пунктов Орехово-Зуевского округа. Газ проведут в деревни Власово, Савинская, Грибчиха, Барышево, Юрятино, а также поселки Хвойный и Тополиный.

Жители, заинтересованные в газификации своего населенного пункта, могут подать заявку в Министерство энергетики Московской области. Для включения в программу необходимо, чтобы в населенном пункте было прописано не менее тридцати человек, а стоимость подключения на одного человека не превышала 450 тысяч рублей.

Задать вопросы по газификации можно через официальные сети Мособлгаза, например, в ВКонтакте по адресу: https://vk.com/id872953125.