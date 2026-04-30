Мособлгаз завершил этап строительства газопровода к деревне Костино

Мособлгаз успешно выполнил ключевой этап строительства газопровода к деревне Костино городского округа Серпухов. Трубу проложили под федеральной трассой М2 «Крым» методом горизонтально-направленного бурения без остановки движения транспорта.

Газопровод не только обеспечит жителей деревни Костино газом, но и увеличит пропускную способность уже построенных газопроводов к деревням Арнеево и Всходы.

На сегодняшний день Мособлгаз проложил в Костино 4860 метров газопровода из планируемых 5280 метров. Следующий этап — сложный прокол под магистральными газопроводами Серпуховского линейного управления магистральных трубопроводов и газораспределительных станций. Проект предусматривает укладку газопровода на глубине 10 метров и сооружение специальных бетонных барьеров для защиты магистралей.