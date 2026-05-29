Мособлгаз завершает строительство газопровода в деревне Перещапово

Мособлгаз активно ведет строительные работы в деревне Перещапово, Можайский округ. На текущий момент построено более 50% газопровода. Ввиду сложного рельефа и болотистых грунтов проект предусматривает закрытую прокладку газопровода методом горизонтально-направленного бурения.

Общая протяженность газопровода составляет 12 542 метра, из них 3 960 метров — стальной газопровод высокого давления диаметром 219 миллиметров. К строительству приступили в сентябре.

Сроки сдачи объекта — до конца ноября. После завершения работ жители получат возможность подключить дома к природному газу.

Уже сейчас можно предпринять следующие шаги:

* подать заявку на подключение через интерактивную карту газификации; * получить технические условия после рассмотрения заявки; * подготовить помещение к газификации (подробнее: [инструкция от Мособлгаза](https://mosoblgaz.ru/connection/sg/instruction_gas_start.pdf)); * заключить комплексный договор с Мособлгазом на подключение.

Некоторые категории граждан могут получить дополнительную меру поддержки при газификации (подробнее: [поддержка от Мособлгаза](https://mosoblgaz.ru/connection/sg/benefits_v31.05.pdf)). Поддержка предоставляется при первичной газификации и подаче заявки через «Госуслуги».

После завершения земляных работ подрядные организации проведут благоустройство: выравнивание траншей, биологическую рекультивацию с посевом газонной травы, отсыпку въездов в жилые дома и дорог щебнем.